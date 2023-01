Im Iran sind zwei weitere Teilnehmer regimekritischer Demonstrationen hingerichtet worden. Nach Angaben der Justizbehörden wurden die beiden jungen Männer am Samstagmorgen gehängt. Sie sollen bei Protesten im November einen angeblich unbewaffneten Sicherheitsbeamten erstochen haben. Dabei soll es sich um ein Mitglied der paramilitärischen Basidsch-Einheit der Revolutionsgarden handeln.

Westliche Staaten verschärften daraufhin ihre Sanktionen gegen den Iran. Das hat nach Einschätzung von Beobachtern die Wirtschaftskrise in dem islamischen Staat weiter verschärft. Die nationale Währung Rial verlor in den letzten Monaten über 25 Prozent an Wert.