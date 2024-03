Bildrechte: picture alliance/dpa/Plaion Pictures | -

Die aus Thüringen stammende Schauspielerin Sandra Hüller war für die beste weibliche Hauptrolle in dem französischen Justizthriller "Anatomie eines Falls" nominiert, ging aber leer aus. In der Kategorie gewann die US-Schauspielerin Emma Stone für ihre Rolle in der Frankenstein-Adaption "Poor Things".