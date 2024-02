"The Zone of Interest" von Jonathan Glazer kommt am Donnerstag in die deutschen Kinos. Bereits bei seiner Weltpremiere in Cannes sorgte der Film für Furore – und ist mittlerweile in fünf Kategorien für einen Oscar nominiert: bester Ton, bester internationaler Film, beste Regie und bestes adaptiertes Drehbuch. Sandra Hüller, die die Rolle der Hedwig Höß spielt, ist bereits als "beste Hauptdarstellerin" für den Film "Anatomie eines Falls" nominiert.

In Vorbereitung einer Preview inklusive Podiumsdebatte am Montagabend in Dresden mit Forschenden vom Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, hat Filmhistoriker Andreas Kötzing mit MDR KULTUR gesprochen.

MDR KULTUR: Die versammelte Kritikerschaft ist begeistert von "The Zone of Interest". Sind Sie auch so fasziniert von diesem Film?