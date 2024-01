Wenn man in Friedrichroda vor dem letzten Dienstag nach einem Promi gefragt hätte, wäre die Antwort Max Langenhan gewesen. Der Rennrodler aus dem Ortsteil Ernstroda will am Wochenende Weltmeister in Altenberg werden und ist auch immer präsent in seiner Heimat. Nicht mehr präsent in Friedrichroda, aber mit ihrer Oscar-Nominierung für die Hauptrolle im Film "Anatomie eines Falls" ist die Thüringer Schauspielerin Sandra Hüller in aller Munde.

Für die in Suhl geborene und in Leipzig lebende Hüller ist es mit Blick auf die Oscar-Geschichte ein historischer Schritt. Sie ist die erste deutsche Schauspielerin mit einer Nominierung als "Beste Hauptdarstellerin" seit den 1930er Jahren. Damals gewann die in Düsseldorf geborene und in Hollywood lebende Luise Rainer für ihre Rollen in "Der große Ziegfeld" (1937) und "Die gute Erde" (1938) zwei Oscars in Folge.