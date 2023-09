Bei schweren Überschwemmungen im Zuge starker Regenfälle sind in Südosteuropa bislang mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Allein aus der Türkei wurden mindestens sieben Todesopfer gemeldet. Vor allem im Nordwesten des Landes hatte der Regen in der Nacht zum Mittwoch und am Vorabend vielerorts Straßen in reißende Flüsse verwandelt, unter anderem in Istanbul. In Bulgarien starben vier Menschen, in Griechenland meldeten die Behörden drei Todesopfer.

Überschwemmungen in der türkischen Millionenmetropole Istanbul

Überschwemungen auf einer Straße in Instanbul. Bildrechte: dpa In Istanbul starben nach Angaben des Gouverneurs am Dienstagabend zwei Menschen infolge des Unwetters. Fünf weitere Menschen kamen in der ebenfalls im Nordwesten des Landes gelegenen Provinz Kirklareli ums Leben, ein Mensch wurde dort am Mittwoch noch vermisst.