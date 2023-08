Schon auf dem Heimweg fliegen Franziska M. (der Name ist der Redaktion bekannt) Äste entgegen. Die Gullys können den Regen nicht mehr aufnehmen und sind zum Teil hochgeklappt. Doch als die junge Mutter mit dem Auto in ihre Straße in Buttelstedt einbiegt, ahnt sie Schlimmes. Aus dem Hoftor kommt ihr das Wasser entgegen. Die Tür ist bereits herausgerissen und fortgespült. Das Haus, am Hang gebaut, ist völlig überflutet. Schlammmassen vom etwa 200 Meter oberhalb gelegenen Feld haben sich den Weg durch den Garten gebahnt, sich in einen reißenden Strom verwandelt und alle Räume geflutet.