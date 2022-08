Die Anschläge vom 11. September 2001 Am 11. September 2001 hatten Mitglieder des islamistischen Terrornetzwerks Al Kaida mehrere Flugzeuge entführt. Zwei steuerten sie ins World Trade Center in New York. Mit einem Flugzeug flogen sie in das US-Verteidigungsministerium vor den Toren der Hauptstadt Washington.



Eine vierte Maschine stürzte in Shanksville im Bundesstaat Pennsylvania ab, nachdem sich die Passagiere gegen die Angreifer aufgelehnt hatten. Insgesamt kamen 2.977 Menschen ums Leben, mehr als 6.000 weitere wurden verletzt.



Die Anschläge lösten den US-geführten Militäreinsatz in Afghanistan aus, der vor einem Jahr beendet wurde und an dem auch Deutschland beteiligt war. Nach dem Abzug der internationalen Truppen übernahmen die radikal-islamischen Taliban wieder die Führung im Land.