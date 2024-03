Die vier mutmaßlichen Attentäter des Terroranschlags nahe Moskau sind dem Haftrichter vorgeführt worden. Die Angeklagten wurden am Sonntag ins Basmanny-Gericht in der russischen Hauptstadt gebracht und in Glaskäfigen platziert. Sie wiesen deutlich sichtbare Blutergüsse, Schwellungen sowie Schürf- und Platzwunden auf. Einer von ihnen lag mit geschlossenen Augen festgeschnallt in einem Krankenstuhl. Ein anderer hatte einen wenig fachmännisch wirkenden Verband am rechten Ohr.