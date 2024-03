Putin sieht Verbindungen zur Ukraine

Zu dem Angriff vom Freitag hatte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannt. Die russischen Behörden gingen jedoch nicht auf dieses Bekenntnis ein. Vielmehr stellte Staatschef Putin in einer Fernsehansprache eine Verbindung der mutmaßlichen Täter zur Ukraine her. Die Regierung in Kiew wies jegliche Verwicklung in den Angriff zurück.

Die Terrormiliz veröffentlichte am Sonntag ein 90 Sekunden langes Video über den Propagandakanal Amak, das die Attentäter am Anschlagsort zeigen soll. In arabischen Untertiteln heißt es, Amak zeige "exklusive Szenen" der "blutigen Angriffe auf Christen". Am Samstagnachmittag hatte der IS bereits ein Foto veröffentlicht, das die vier mutmaßlichen Attentäter zeigen soll. Bildrechte: picture alliance/dpa/Russian Emergency Ministry Press Service/AP

Der Kreml hatte am Samstag die Festnahme von elf Verdächtigen bekanntgegeben. Darunter sollen die vier Angreifer sein, die in der Konzerthalle geschossen und Feuer gelegt hatten. Die vier Angreifer seien in der an die Ukraine und an Belarus grenzenden Region Brjansk festgenommen worden, gab das russische Ermittlungskomitee bekannt.

Internationale Beileidsbekundungen

Der Anschlag in Moskau hatte international scharfe Reaktionen ausgelöst. Beileidsbekundungen kamen unter anderem aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Polens Regierungschef Donald Tusk warnte zudem davor, die Attacke als Vorwand für eine Eskalation zu nutzen. "Wir hoffen, dass diese furchtbare Tragödie nicht – für wen auch immer – als Vorwand für eine Eskalation der Gewalt und der Aggression dient", schrieb Tusk im Onlinedienst X.

Der russische Staatschef Wladimir Putin und Tadschikistans Präsident Emomali Rachmon vereinbarten am Sonntag eine verstärkte Zusammenarbeit in der Bekämpfung des Terrorismus. Zuvor hatten russische Medien wie auch ein Abgeordneter berichtet, dass manche der nach dem Angriff festgenommenen Verdächtigen aus Tadschikistan stammten.

Bundesinnenministerin Faeser warnt vor akuter Terrorismusgefahr

Der Anschlag hat auch in Deutschland Sorgen über die innere Sicherheit mit Blick auf die Fußball-EM im Sommer ausgelöst. Innenministerin Nancy Faeser sagte der "Süddeutschen Zeitung": "Die Gefahr durch islamistischen Terrorismus bleibt akut". Nach derzeitigen Erkenntnissen sei die Terrorgruppe "Islamischer Staat Provinz Khorasan" für den Terroranschlag in der Nähe von Moskau verantwortlich. Von dieser Gruppe gehe derzeit auch in Deutschland die größte islamistische Bedrohung aus.