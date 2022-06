11:10 Uhr | IfW: Milliarden-Loch bei Finanzhilfen für Ukraine

Nach Berechnungen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) stocken die finanziellen Hilfen für die Ukraine. IfW-Forschungsdirektor Christoph Trebesch sagte, nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds klaffe eine Finanzlücke von fünf Milliarden Euro pro Monat. Bis Juni entspreche das also mehr als 15 Milliarden Euro an benötigten externen Finanzhilfen.



Laut IfW sind der Ukraine von den wichtigsten Gebern mittlerweile mehr als 30 Milliarden Euro an Hilfen versprochen worden, tatsächlich geflossen seien seit Februar allerdings nur rund sechs Milliarden Euro. Vor allem seitens der EU seien die zugesagten Mittel seit Mitte Mai deutlich gestiegen. Die USA seien aber mit Abstand weiter größter Geldgeber.



Nach Berechnungen des IfW ist auch die Differenz zwischen zugesagten und tatsächlich gelieferten Waffen teils sehr hoch. Die USA hätten, gemessen am Wert, bereits rund zehnmal mehr Waffen in die Ukraine geliefert als Deutschland. "Deutschland hat große Zusagen gemacht, aber bisher kaum geliefert", sagte Trebesch. Nur ein Drittel der konkret zugesagten Militärhilfe sei angekommen.

10:45 Uhr | Schwere Gefechte im Donbass gehen weiter

In der Ostukraine liefern sich ukrainische und russische Truppen weiter schwere Kämpfe in den Gebieten Luhansk und Donezk. In Richtung der Stadt Bachmut gebe es russische Angriffe "zur Verbesserung der taktischen Lage", teilte der ukrainische Generalstab am Donnerstag bei Facebook mit. Schwere Kämpfe gebe es auch bei der Separatistenhochburg Donezk. Auch in Richtung von Slowjansk gebe es Angriffsbemühungen der Russen.



Im benachbarten Luhansker Gebiet sei weiter die Stadt Sjewjerodonezk besonders hart umkämpft. Ein Teil der Industriestadt stehe dabei weiter unter ukrainischer Kontrolle.

10:24 Uhr | Weniger Gas auch nach Tschechien und Österreich

Nach Deutschland melden auch Tschechien und Österreich reduzierte Gaslieferungen aus Russland. Ein Sprecher des tschechischen Versorgers CEZ sagte, es gebe Einschränkungen, die mit technischen Problemen zusammenhingen. Nach Angaben des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV hat der russische Lieferant Gazprom über eine Reduzierung informiert.

Update 09:49 Uhr | Nach Ankunft von Scholz Luftalarm in Kiew

Bundeskanzler Olaf Scholz wird bei seiner Ankunft am Kiewer Bahnhof eskortiert. Bildrechte: dpa Kurz nach der Ankunft von Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag in Kiew ist in der ukrainischen Hauptstadt Luftalarm ausgelöst worden. Das bestätigte ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur vor Ort. Gemeinsam mit Scholz waren auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der italienische Ministerpräsident Mario Draghi in Kiew eingetroffen. Nach etwa einer halben Stunde wurde der Alarm laut dpa wieder aufgehoben.

09:30 Uhr | Habeck ruft nach erneuter Drosselung zum Energiesparen auf