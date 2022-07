Die Bundeswehr nimmt künftig wieder an einer europäischen Militäroperation in Bosnien-Herzegowina teil. Der Bundestag beschloss am Freitag in Berlin den Einsatz von bis zu 50 Soldatinnen und Soldaten in dem Balkan-Land. Die Bundesregierung befürchtet dort neue Gewaltausbrüche, weil Russland separatistische Kräfte unter anderem der serbischen Teilrepublik (Republika Srpska) unterstützt.