Die Ukraine und die USA arbeiten nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an einem bilateralen Sicherheitsabkommen. Das erklärte Selenskyj in einer Videoansprache am Sonntagabend. Man arbeite bereits an einem "konkreten Text". Es solle das stärkste Abkommen seiner Art werden. Andere Abkommen hatte die Ukraine in den vergangenen Monaten bereits mit anderen europäischen Ländern geschlossen. Selenskyj äußerte sich nicht dazu, wann das Abkommen unterzeichnet werden soll.