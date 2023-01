Corona-Welle EU empfiehlt Testpflicht für Reisende aus China

Keine EU-weite Verpflichtung, aber mehrere Empfehlungen: Der Krisenreaktionsstab der Europäischen Union hat sich angesichts der explodierenden Corona-Infektionszahlen in China auf eine Reihe von Maßnahmen verständigt. So sollen Passagiere bereits vor Abreise aus China einen negativen Test vorlegen müssen. Zudem sollen Abwässer an Flughäfen nach dem Willen des Stabes auf Corona-Spuren untersucht werden.