Prof. Gerard Krause hält zudem Einreisekontrollen für Reisende aus China für nicht angemessen. "Wir sind in Bezug auf Covid-19 schon längst in der Phase der gezielten Schadensmilderung ('mitigation') beziehungsweise sollten wir uns dessen auch endlich bewusst sein und auch entsprechend handeln", forderte der Leiter der Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig. Eindämmungsmaßnahmen, beispielsweise Einreisebeschränkungen wie zu Beginn der Pandemie, seien nun nicht mehr sinnvoll, daran ändere auch die Entdeckung neuer Varianten nicht per se etwas.



Ähnlich sieht es seine deutsche Kollegin Prof. Isabella Eckerle, die an der Universität Genf in der Schweiz zu Infektionskrankheiten forscht. Einreisebeschränkungen, Quarantäne oder Isolation von infizierten Reiserückkehrern aus China hält sie nicht für angemessen, da die Wahrscheinlichkeit, dass sich an anderen Orten der Welt neue, möglicherweise gefährliche Varianten entwickeln, genauso hoch ist. "Die Diskussion verdeutlicht aber, wie wichtig es ist, dauerhaft verlässliche Sequenzierungsdaten zu haben – nicht nur aus China, sondern aus jedem Land", erklärt Prof. Eckerle. Dabei geht es ihr etwa um dauerhafte Programme zum Abwassermonitoring und deren Finanzierung. Denn viele Forschungsaktivitäten zu Sars-CoV-2 seien schon wieder beendet oder reduziert worden – dies könnte bei der nächsten Welle Probleme verursachen.