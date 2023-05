Der frühere US-Präsident Donald Trump ist wegen eines sexuellen Übergriffs auf die Journalistin E. Jean Carroll zu fünf Millionen Dollar (rund 4,5 Millionen Euro) Schmerzensgeld verurteilt worden. Die neun Geschworenen eines Bundesgerichts in New York urteilten laut US-Medien am Dienstag, dass Trump Carroll Mitte der 1990er Jahre sexuell missbraucht habe. Der Vorwurf der Vergewaltigung wurde allerdings abgewiesen. Trump wurde in dem Zivilprozess auch wegen Verleumdung verurteilt.