Trotzdem zeigt der Flugradar auch Maschinen über Belarus an. Gahler sagt dazu: "Arabische, indische, türkische und chinesische Fluggesellschaften fliegen munter weiter über den Luftraum über Russland und Weißrussland in die EU – das gilt auch für Fracht und Passagiere – und Türken und Araber haben ihre Frequenzen nach Moskau und weitere Ziele sogar erhöht."

Für die europäischen Fluggesellschaften bleibt Belarus eine freiwillige Sperrzone. Das wirke sich aber kaum negativ aus. "Flugrouten, die natürlich auch nach Effektivität geplant werden, da wird Belarus rausgenommen. Das sind natürlich Kosten, die dadurch entstehen, Spritkosten und auch gewisse Zeitverzögerungen, die in Kauf genommen werden. Die sind aber nicht so dramatisch, weil das Land nicht so riesig ist und Möglichkeiten, das Land zu umfliegen, gegeben sind."