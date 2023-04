Flugverkehr Lufthansa, Ryanair & Co. stellen Forderung an EU: keine Flugausfälle bei Streiks mehr

Hauptinhalt

Man will in den Urlaub fliegen, doch der Flug ist verspätet oder sogar ganz gestrichen, weil das Flugpersonal in einem anderen Land streikt. Zuletzt haben Streiks in Frankreich zu massiven Einschränkungen und zahlreichen Annullierungen in anderen Ländern geführt. Die Chefs von Lufthansa, Ryanair und anderen Fluggesellschaften fordern deshalb von der EU, die Rechte der Reisenden besser zu schützen und auch bei einem Ausstand alle Überflüge zu garantieren.