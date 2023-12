Artenschutz EU-Kommission will Schutzstatus des Wolfs senken

21. Dezember 2023, 14:47 Uhr

Ob Wölfe in der EU gejagt werden dürfen oder nicht, darüber wird in Deutschland und in etlichen EU-Staaten seit Jahren gestritten. Jetzt hat sich die EU-Kommission dazu geäußert. Die Behörde will den Status des Wolfs von "streng geschützt" auf "geschützt" herabsenken.