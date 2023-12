In Gebieten mit vielen Wolfsrissen soll schon nach dem erstmaligem Überwinden des Herdenschutzes und dem Riss von Weidetieren eine Abschussgenehmigung möglich sein. Die Genehmigung soll für einen Zeitraum von 21 Tagen nach dem Rissereignis gelten, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Abschuss soll dabei im Umkreis von bis zu einem Kilometer um die betroffene Weide möglich sein. Die Länder bestimmen, in welchen Gebieten diese Regelung gilt. Backhaus plädierte für die Größenordnung von Kreisen.