EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will den Strommarkt in Europa reformieren. Grund dafür sind die stark steigenden Strompreise in der EU. Die Kommission arbeite an einer "Sofortmaßnahme und an einer strukturellen Reform des Strommarkts", sagte von der Leyen in der slowenischen Stadt Bled bei einer internationalen Konferenz. Der Strommarkt sei für andere Umstände designt worden, das zeigten die derzeit explodierenden Strompreise, sagte von der Leyen.