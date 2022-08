Auch von den Koalitionspartnern kommt deutliche Kritik an dem Vorhaben. So fordert FDP-Fraktionschef Christian Dürr, die handwerklichen Fehler bis zur Kabinettsklausur am Dienstag zu beseitigen. Der "Bild"-Zeitung sagte Dürr, die Gasumlage dürfe keinesfalls zu Extrarenditen bei Unternehmen führen.