Die Vorschriften zum Fruchtwechsel sollen ebenfalls gelockert werden. Dabei sollen die Mitgliedstaaten jeweils selbst entscheiden, ob sie ihren Landwirten erlauben, entweder die Fruchtfolge zu ändern oder ihre Kulturen zu diversifizieren. Fruchtfolgen sollen im Gegensatz zu Monokulturen Böden schonen oder weniger Pestizide nötig machen. So werden abwechselnd verschiedene Pflanzen auf dem Acker angebaut.



Die meisten Änderungen treten demnach im kommenden Jahr in Kraft, einige schon rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres. Seit Monaten kommt es in vielen EU-Ländern regelmäßig zu Demonstrationen von Landwirten, die sich unter anderem gegen die vielen EU-Vorschriften für die Landwirtschaft richten.