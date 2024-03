Sachsens Landwirte wollen weiter für subventionierten Agrardiesel und einen Abbau der Bürokratie kämpfen. Das bekräftigte der Präsident Torsten Krawczyk am Freitag auf dem zweiten Sächsischen Bauerntag in Döbeln. Zeitgleich hat die CDU im sächsischen Landtag angekündigt, das geplante Agrarstrukturgesetz abzulehnen. Damit will das von den Grünen geführte Agrarministerium große Ackerflächen vor dem Zugriff von großen Investoren schützen und Spekulationen verhindern. Kritiker befürchten mehr Bürokratie.

Man werde keine Zustimmung zu dem Gesetzentwurf geben, sagte CDU-Fraktionschef Christian Hartmann am Freitag am Rande einer Fraktionsklausur in Zwickau. Er verwies auf die Stimmungslage in der Bauernschaft. Die Mehrheit ihrer Verbände lehne das Gesetz ab. Man könne gegen sie keine Entscheidung treffen. Die CDU will nun die Bauernverbände einbinden. Bis Ende der Legislaturperiode 2025 sei es aber unwahrscheinlich, eine Neufassung des Gesetzes zu verabschieden, so Hartmann.