Seit längerem schon hatte es in der Fraktion Auseinandersetzungen zwischen dem französische Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen und der AfD gegeben. Den endgültigen Bruch brachte ein Interview des AfD-Spitzenkandidaten Maximilian Krah mit der italienischen Tageszeitung "La Repubblica", in dem dieser sagte, nicht alle SS-Mitglieder seien Verbrecher gewesen.

Das kam in Frankreich sehr schlecht an, und Marine Le Pen, die breitere Wählerschichten anzusprechen will, um 2027 Präsidentin zu werden, verkündete, nicht mehr mit der AfD in einer Fraktion sitzen zu wollen. Dass die AfD-Europagruppe ihren Spitzenkandidaten Maximilian Krah am Tag nach der Wahl nun ausgeschlossen hat, ist vor allem der Versuch, eine Wiederaufnahme in die ID-Fraktion zu erreichen.