In der Europäischen Union sind im Jahr 2020 schätzungsweise 238.000 Menschen vorzeitig wegen Feinstaub-Belastung in der Luft gestorben. Das geht aus einem Bericht hervor, den die EU-Umweltagentur EEA veröffentlicht hat . Der Agentur zufolge ist die Zahl im Vergleich zum Jahr 2019 leicht gestiegen, obwohl die Feinstaub-Belastung wegen der Corona-Lockdowns zurückgegangen sei.

Vor allem Menschen, die in Städten leben, seien gefährdet. So seien 96 Prozent der Stadtbewohner Feinstaubwerten ausgesetzt, die über den Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von fünf Mikrogramm pro Kubikmeter liegen. Mit Blick auf Deutschland erklärte die EEA, dass hier 2020 den Schätzungen zufolge etwa 28.900 frühzeitige Todesfälle auf die Belastung der Umgebungsluft mit Feinstaub zurückzuführen sind.