Grenzwerte haben Verbesserungen der Luftqualität gebracht

Die Daten des Umweltbundesamtes zeigen allerdings auch an allen anderen Messstationen der drei mitteldeutschen Bundesländer positive Entwicklungen. Beim PM2.5 Feinstaub liegen die Werte an allen Stationen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen inzwischen unter 10 Mikrogramm und auch beim größeren PM10 wurde der Grenzwert von 20 Mikrogramm überall eingehalten.

Wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, dass dadurch bereits die Gesundheit der Bevölkerung verbessert werden konnte. Viele Menschen würden von noch weniger Feinstaub und Stickoxiden profitieren, aber auch von weniger Ozon, Schwefeldioxid und Kohlenmonoxid. Auch zu diesen drei (im Fall von Ozon nur in Bodennähe) schädlichen Gasen macht die neue WHO-Leitlinie Aussagen. So werden Zwischenziele bei der Absenkung empfohlen.

Luftreinhaltung ist günstiger als für die Heilung von Folgekrankheiten

Hartmut Herrmann, Abteilungsleiter am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (TROPOS) in Leipzig sieht die neuen Grenzwerte als großen Schritt in die richtige Richtung, da er bei den neuen WHO-Empfehlungen nur mit kleineren Verschärfungen gerechnet hatte.

Ich hätte tatsächlich nicht so starke Reduzierungen der Richtwerte erwartet, bin aber positiv überrascht. Dr. Hartmut Herrmann, Leiter der Abteilung Chemie der Atmosphäre, TROPOS Leipzig

Dieselfahrzeuge könnten langfristig aus Innenstädten verbannt werden

Professor Alfred Wiedensohler, führender Wissenschaftler für das Thema Aerosole und Feinstäube am TROPOS in Leipzig, zeigt sich allerdings teilweise enttäuscht von den neuen Empfehlungen. So habe sich die WHO nicht getraut, Grenzwerte für ultrafeine Stäube festzulegen. "Die wissenschaftliche Community hätte zumindest den schwarzen beziehungsweise elementaren Kohlenstoff (BC/EC) als gesundheitsrelevanten Teil von Feinstaub PM2.5 erwartet." Allerdings würde empfohlen, diese Stoffe künftig in die Messungen aufzunehmen. "Das ist zumindest eine Empfehlung in die richtige Richtung", so Wiedensohler.

Die Europäische Union plant im kommenden Jahr 2022 eine Überarbeitung ihrer Leitlinien. Das wäre aus Sicht von Tamara Schikowski, ebenfalls Epidemiologin an der Universität Düsseldorf, eine gute Gelegenheit, die neuen Grenzwerte der WHO verbindlich vorzuschreiben. "In Bezug auf die starke Absenkung von NO2 in den neuen WHO-Richtlinien, gehe ich davon aus, dass auch die EU ihre Grenzwerte drastisch reduzieren wird. Es zeichnet sich schon jetzt in vielen Städten – wie Paris und London – und Ländern ein Umdenken in Bezug auf Dieselfahrzeuge in Innenstädten ab, die als Hauptverursacher von NO2 gelten."