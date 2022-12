Neuer Aktionsplan EU-Kommission will Migration über Balkanroute stärker kontrollieren

Hauptinhalt

Bildrechte: Reiner Freese

Die westliche Balkanroute wird immer häufiger für illegale Grenzübertritte in die EU genutzt. Bis November wurden rund 130.000 Fälle gemeldet, dreimal so viele wie im gleichen Zeitraum 2021 und ein Höchststand seit 2015. Die EU-Kommission hat nun einen neuen Aktionsplan zur Migration vorgestellt: Unter anderem soll die Grenzschutzagentur Frontex künftig auch in Nordmazedonien präsent sein.