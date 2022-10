Flüchtlingszahlen auf Balkanroute verdreifacht, Mittelmeerrouten dennoch meistgenutzt.

Syrische Geflüchtete verlassen Türkei wegen politischer Situation Richtung EU.

Zahl regulärer Asylanträge höher als vor Pandemie, aber niedriger als 2015.

Bundesinnenministerin will Zuwanderung über Balkan durch Grenzkontrollen einhegen.

Über die westliche Balkanroute sind bis September 2022 fast dreimal so viele Menschen in die Europäische Union geflüchtet als noch im Vorjahr. Wie die Europäische Kommission in ihrem Bericht über Migration und Asyl mitteilte, wurden insgesamt 86.000 "irreguläre Grenzübertretungen" registriert. Das seien etwa zehn Mal so viele wie 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie. Gleichzeitig liegen die Flüchtlingszahlen aber noch immer weit unter dem Niveau von 2015: Damals kamen mehr als 760.000 Menschen über die Balkanroute in die EU. So verläuft die Balkanroute. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Geflüchteten, die in diesem Jahr nach Europa kamen, stammen dem Bericht zufolge vor allem aus Afghanistan, Syrien und der Türkei. Die meisten von ihnen flüchteten demnach durch Serbien und Nord-Mazedonien – auf diesen Routen sehe man einen besonders deutlichen Anstieg der Flüchtlingszahlen, erklärte die der EU-Kommission. Die Situation an der östlichen Grenze zu Belarus sei indes stabil. Dort liegen die Grenzübertritte unter dem Niveau, das sie 2021 erreichten, als der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko Geflüchtete an die polnische Grenze bringen ließ, um die EU unter Druck zu setzen.

Mittelmeerrouten noch immer am meisten genutzt

Auch wenn sich auf der westlichen Balkanroute der deutlichste Anstieg verzeichnen lässt, der Bericht der EU-Kommission zu Migration und Asyl zeigt: Die meisten Menschen flüchten noch immer über die Mittelmeerrouten. Mit fast 117.000 sind es in diesem Jahr knapp 40 Prozent mehr als 2021, aber noch immer weit weniger als 2015. Nach Zahlen des UNHCR Deutschland kamen damals 972.500 Geflüchtete über das Mittelmeer nach Europa. Im Mittelmeer wird zwischen der zentralen, östlichen und westlichen Route unterschieden.