Die Betreuung dieser Minderjährigen ist für die Jugendämter in den Kommunen in der Regel eine besondere Herausforderung. Unter anderem können die Kinder und Jugendlichen anders als erwachsene Flüchtlinge nicht mehr oder weniger auf sich allein gestellt in Gemeinschaftsunterkünften oder eigenen Wohnungen untergebracht werden. Sie kommen deshalb zum Beispiel in speziellen Wohnheimen unter.