Weitere Stationen der Reise sind der Süden Israels und Ost-Jerusalem. Bas besucht zudem am Montag das israelische Parlament in Jerusalem, wo sie unter anderem an einer Sitzung der Knesset teilnimmt. Nach seinem Besuch in Israel reist Steinmeier am Dienstag in das Sultanat Oman. Am Mittwoch wird der Bundespräsident dann zu Gesprächen in Katars Hauptstadt Doha erwartet.