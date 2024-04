Die Türkei hat den Iran im Konflikt mit Israel zur Deeskalation aufgerufen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf Diplomatenkreise berichtete, teilte der türkische Außenminister Hakan Fidan seinem iranischen Amtskollegen Hossein Amir-Abdollahian in einem Telefonat mit, dass die Türkei "keine erneute Eskalation in der Region" wünsche. Der iranische Chefdiplomat habe in dem Gespräch erklärt, dass die "Vergeltungsaktion gegen Israel" beendet sei. Der Iran behalte sich aber das Recht vor, im Falle eines israelischen Angriffs "mit größerer Härte" zu handeln.

Bundeskanzler Olaf Scholz mahnte Besonnenheit beim weiteren Vorgehen an. "Wir werden alles dafür tun, dass es nicht zu einer weiteren Eskalation kommt", sagte Scholz am Rande seines China-Besuchs in Chongqing. "Wir können nur alle warnen, insbesondere den Iran, so weiterzumachen." Der Kanzler verwies auf eine Schaltkonferenz der G7-Staats- und Regierungschefs am Nachmittag, an der er teilnehmen werde.



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Israels Staatsoberhaupt Izchak Herzog Deutschlands Solidarität nach dem iranischen Angriff zugesichert. "Stundenlang mussten die Menschen in Israel vergangene Nacht vor Hunderten iranischen Drohnen und Raketen Zuflucht suchen. Wir verurteilen diesen Angriff aufs Schärfste", zitierte das Bundespräsidialamt Steinmeier am Sonntag in einer Mitteilung nach einem Telefonat mit Herzog.