Krieg in Israel Gregor Gysi schlägt USA und China als Vermittler vor

China stehe zwar nicht direkt an der Seite der Palästinenser, "aber auf jeden Fall näher als Biden", erklärte der Linke-Politiker. Die USA stünden an der Seite Israels. "Wenn die beiden Mächte zusammengehen würden, um diesen Konflikt irgendwie zu lösen, dann wäre das vielleicht sinnvoll." Auch das direkte Verhältnis zwischen China und den USA könnte so verbessert werden, meinte Gysi. Beide würden akzeptieren, dass sie aufeinander angewiesen seien.