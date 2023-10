Außerdem bat Israel Deutschland auch um Munition für Kriegsschiffe. Das hat Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel mitgeteilt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurden unter anderem auch von israelischer Seite auch Blutkonserven und Schutzwesten angefragt. Über die Anfragen werde man sich mit den Israelis nun austauschen, erklärte Pistorius, der zugleich betonte: "Wir stehen an der Seite der Israelis."