Die israelischen Streitkräfte hätten Mitte November die Montage großer Meerwasserpumpen nördlich des Flüchtlingslagers Al-Shati abgeschlossen, hieß es weiter. Jede der mindestens fünf Pumpen könne Wasser aus dem Mittelmeer entnehmen und Tausende von Kubikmetern Wasser pro Stunde in die Tunnel leiten, so dass diese innerhalb weniger Wochen überflutet wären, berichtete die Zeitung.

Israel hat Medienberichten zufolge im Süden des Gazastreifen die Stadt Chan Junis unter Beschuss genommen. Die "Times of Israel" zitierte palästinensische Berichte, wonach es in der Stadt intensive Angriffe gibt. Zuvor seien Dutzende israelischer Panzer in den Süden des Gazastreifens vorgestoßen. In der Region drängen sich Hunderttausende Palästinenser, die aus dem Norden des Gebiets dorthin geflohen waren.