Ukraine-News Erneut Angriffe auf Charkiw – 10.000 Menschen evakuiert

In Deutschland erhalten ukrainische Flüchtlinge dem Bericht zufolge nach ihrer Ankunft umgehend Bürgergeld. Das Bundesarbeitsministerium gehe für allein lebende Menschen von einem durchschnittlichen Bedarf von insgesamt 954 Euro im Monat aus. Höhere Leistungen habe Belgien mit 1.288,46 Euro pro Monat. In den Niederlanden, in Italien und Frankreich sei es weniger.

Nach offiziellen Angaben waren im April dieses Jahres rund 1,16 Millionen Menschen aus der Ukraine in Deutschland gemeldet. Fast 940.000 von ihnen hatten einen Aufenthaltstitel nach § 24 Aufenthaltsgesetz.

11:59 Uhr | Russland blockiert weitere Vermögen

Zu der Blockade von Vermögen der Deutschen Bank in Russland werden Details bekannt. Demnach hat ein Gericht in St. Petersburg die Vermögen mehrerer Banken eingefroren, auf Antrag der RusChimAllianz, einer Tochter von Gazprom, die von der Deutschen Bank 238,61 Millionen Euro verlangt. Das berichtet die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass.

Bildrechte: IMAGO/Hanno Bode Hintergrund ist der geplatzte Bau eines LNG-Terminals an der Ostsee, der 2021 unter anderem mit dem deutschen Linde-Konzern fixiert worden war. Dafür hatten die Banken gebürgt, ihre Garantien aber wegen der Sanktionen gegen Russland dann zurückgezogen.



Darum will die RusChimAllianz laut Tass von der italienischen Unicredit-Bank rund 444 Millionen Euro. Insgesamt seien 463 Millionen Euro eingefroren und beklagt auch die Commerzbank, die Bayerische Landesbank und die Landesbank Baden-Württemberg.



Bei der Deutschen Bank geht es nach deren Angaben um einen Teil ihres Vermögens in Russland. Es bleibe abzuwarten, wie die Entscheidung dort nun umgesetzt werde und welche Folgen das für die Arbeit in Russland habe. Man sehe sich aber voll abgesichert, hieß es aus Frankfurt/Main.

11:05 Uhr | Todesopfer in russischer Region Kursk

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der russischen Grenzregion Kursk ist nach Angaben von Regionalgouverneur Alexej Smirnow ein Mensch getötet und ein weiterer verletzt worden.

10:16 Uhr | Auch ISW sieht Einschränkungen als Nachteil

Auch das Institut für Kriegsstudien (ISW) in den USA sieht Nachteile für die Ukraine, da sie westliche Waffen nicht gegen Ziele auf russischem Gebiet einsetzen darf. Die auch von den USA verhängten Einschränkungen bei der Anwendung der Waffen nutze Russland aus, um aus geschütztem Raum an der Grenze anzugreifen, hieß es in einen ISW-Report (Englisch). Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das jetzt beklagt.

10:13 Uhr | Flucht aus grenznahen Gebieten bei Charkiw

Bildrechte: picture alliance/dpa/ukrin Gut eine Woche nach dem Beginn der russischen Bodenoffensive in der ostukrainischen Region Charkiw sind nach Behördenangaben bisher fast 10.000 Menschen aus dem Gebiet geflohen. Insgesamt seien mehr als 9.900 Menschen in Sicherheit gebracht worden, erklärte Regionalgouverneur Oleh Synegubow heute. Seit dem 10. Mai konnte die russische Armee entlang der Nordostgrenze der Ukraine in einem etwa 70 Kilometer breiten Streifen fünf bis zehn Kilometer weit vorstoßen. Synegubow zufolge wurden vergangene Nacht zwei weitere Durchbruchsversuche abgewehrt, nahe Wowtschansk ukrainische Stellungen verstärkt und weitere Angriffe erwartet.

09:50 Uhr | Deutsche-Bank-Vermögen beschlagnahmt