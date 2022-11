Die junge Frau soll über die von türkischen Soldaten und ihren Verbündeten kontrollierte Stadt Afrin im Nordosten Syriens illegal in die Türkei eingereist sein. Von türkischen Medien verbreitete Polizeiaufnahmen zeigten, wie sie in einem violetten Sweatshirt in einer Wohnung in einem Vorort von Istanbul abgeführt wurde. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu gab die Festnahme von insgesamt 46 Verdächtigen bekannt und kündigte weitere Festnahmen an.