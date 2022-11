Wegen Migration Polen baut Stacheldrahtzaun an der Grenze zu Kaliningrad

Polen will seine Grenze zum russischen Kaliningrad mit einer Stacheldraht-Barriere absichern. Das Verteidigungsministerium will damit nach eigenen Angaben die Einreise von Migranten aus dem Nahen Osten oder Nordafrika verhindern. Schon im vorigen Jahr hatten zeitweise tausende Flüchtlinge an der belarussisch-polnischen Grenze versucht, in das Land einzureisen.