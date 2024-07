Die Labour-Partei hat bei den Parlamentswahlen in Großbritannien einen deutlichen Sieg eingefahren. Laut bisheriger Stimmenauszählung kommen die Sozialdemokraten mit ihrem Parteichef Keir Starmer bereits auf 337 der 650 Sitze im britischen Unterhaus und haben damit die absolute Mehrheit sicher. Prognosen sehen sie bei über 400 Sitzen.



Starmer versprach nach dem Sieg einen Neustart für das Land. "Der Wandel beginnt jetzt", rief Starmer in London jubelnden Anhängern zu. "Im ganzen Land werden die Menschen zu der Nachricht aufwachen, erleichtert, dass eine Last von ihren Schultern genommen wurde."

Tories erleben historische Niederlage

Die Tories des amtierenden Premierminister Rishi Sunak haben dagegen das schlechteste Ergebnis seit Beginn des 20. Jahrhunderts eingefahren und werden voraussichtlich nur noch 130 Abgeordnete stellen.



Der britische Premierminister Rishi Sunak gestand am Freitagmorgen die Niederlage seiner Partei ein. Die Labour-Partei habe die Wahl gewonnen, sagte Sunak. Die Briten hätten ein klares Urteil gefällt und "ich übernehme die Verantwortung für die Niederlage". Sunak selbst wurde in seinem Wahlkreis in Richmond im Norden Englands wiedergewählt.

Rechte Hardliner erstmals im Unterhaus

Die Liberaldemokraten verbuchen ebenfalls deutliche Gewinne. Die rechtspopulistische Partei Reform UK des Brexit-Hardliners Nigel Farage zieht erstmals in das britische Unterhaus ein. Die schottische Unabhängigkeitspartei SNP verliert deutlich und kommt nur noch auf voraussichtlich zehn Mandate (bisher 48).

Starmer nutzt Unzufriedenheit der Briten