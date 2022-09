EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will erneut in die Ukraine reisen. Sie werde an diesem Mittwoch für Gespräche mit Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Kiew reisen, sagte die Politikerin im Straßburger Europaparlament. Außerdem kündigte sie einen Gesetzesvorschlag gegen die hohen Energiepreise an: Zur Entlastung der Verbraucher sollten übermäßige Gewinne von Energiefirmen in der EU künftig abgeschöpft und umverteilt werden.