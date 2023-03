Bei ihren Ermittlungen zu den Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 hat die Bundesanwaltschaft im Januar ein verdächtiges Schiff durchsuchen lassen. Wie die Behörde jetzt mitteilte, besteht der Verdacht, dass das Schiff zum Transport von Sprengsätzen verwendet worden sein könnte, die am 26. September 2022 an den Pipelines in der Ostsee explodierten. Die Auswertung der sichergestellten Spuren und Gegenstände dauere an.