Nach ARD-Informationen gehen auch deutsche Ermittler davon aus, dass die Spuren in die Ukraine führen. Demnach sei es den Ermittlern gelungen, das Boot zu identifizieren, das mutmaßlich für die Geheimoperation verwendet wurde. Es soll sich um eine Jacht handeln, die von einer Firma mit Sitz in Polen angemietet wurde, die offenbar zwei Ukrainern gehört. Die Geheimoperation auf See soll von einem Team aus sechs Personen, darunter zwei Tauchern, durchgeführt worden sein. Die Nationalität der Täter ist offenbar unklar. Auch hätten die Ermittler bislang keine Beweise dafür gefunden, wer die Zerstörung in Auftrag gegeben hat, berichtet die Tagesschau in einem Online-Artikel.