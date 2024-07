Abschließend mahnt die dänische Tageszeitung "Politiken": "In der Mitte steht Emmanuel Macrons Ensemble. Macrons Projekt, Frankreich in der Mitte zu einen, muss nun erneut angegangen werden, und die Mitte ist nun zur Zusammenarbeit gezwungen. Wie die Präsidentschaftswahl 2022 ist auch die Wahl am Sonntag eher eine Wahl gegen die extreme Rechte als für Macron gewesen. Jetzt ist die letzte Chance für Emmanuel Macron, auf ein Frankreich zuzugehen, das ihn größtenteils als Präsidenten der Reichen betrachtet. Hören Sie nun aufmerksam hin, Monsieur le President."