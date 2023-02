Die Disziplinarkammer , die inzwischen in Kammer für berufliche Verantwortung umbenannt wurde, ist ein Schlüsselelement der von der regierenden PiS-Partei initiierten Justizreform. Sie kann jeden Richter oder Staatsanwalt suspendieren oder entlassen. Kritiker befürchten, dass die Kammer zur Bestrafung von regierungskritischen Richtern genutzt wird.

Die EU-Kommission hält die Unabhängigkeit der Disziplinarkammer für fraglich und war deshalb vor den Europäischen Gerichtshof gezogen. Der EuGH hatte der Beschwerde im Juli 2021 stattgegeben und die Aussetzung der Kammer in Warschau gefordert. Die polnische Regierung wollte allerdings nicht nachgeben und verwies auf polnisches Recht.



Wegen des Streits hält die EU Gelder an Polen im Volumen von rund 35 Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds zurück. Mit der Gesetzesänderung hofft die Regierung in Warschau nun, dass Brüssel die Gelder freigibt. Eine Reaktion von der EU-Kommission gibt es bislang nicht.