Kaczyński weiß zudem, dass er den polnischen Staat nach orbánschem und putinschem Vorbild weiter autokratisieren muss, wenn er seine Zukunftsvision für Polen umsetzen soll, denn nur so wird es ihm ganz sicher gelingen, länger an der Macht zu bleiben, was sein erklärtes Ziel ist. Mit fortschreitendem Alter wird er dabei möglicherweise immer ungeduldiger – er ist schließlich 71, also in einem Alter, in dem die meisten Bürger längst ein Rentnerdasein führen. Er weiß, dass die biologische Uhr "tickt". Jetzt oder nie – das ist das Gebot der Stunde, wenn er es noch schaffen will, Polen entsprechend seiner großen Vision umzubauen.