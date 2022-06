Die Stimmung im EU-Parlament hat sich in den vergangenen Tagen spürbar verändert. Eine große Mehrheit der Abgeordneten ist nun bereit, den neuen Kurs der EU-Kommission hinzunehmen. Das sei nicht gut, sagt der grüne Europapolitiker Daniel Freund. Nach wie vor würden in Polen unbequeme Richter reglementiert, die Gerichte mit Gefolgsleuten der Regierung besetzt und der Rechtsstaat systematisch abgebaut.

Außerdem hätten sich seit Beginn des Krieges in der Ukraine die Angriffe auf die unabhängige Justiz beschleunigt und intensiviert. "Nichts hat die polnische Regierung bisher zum Einlenken bewegt. Nicht die vielen Vertragsverletzungsverfahren, Urteile des Europäischen Gerichtshofs, nicht das Grundrechteverletzungsverfahren nach Artikel 7, was die Kommission eingeleitet hat. In dieser Situation jetzt einen Schritt zuzugehen auf die polnische Regierung, ist das völlig falsche Signal", findet Freund.