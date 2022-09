UN-Generaldebatte Scholz wirft Putin "blanken Imperialismus" vor

Nicht Nationalismus und Isolation seien die Lösung, sondern mehr Zusammenarbeit, mehr Partnerschaft und mehr Beteiligung. Scholz warb in diesem Zusammenhang für eine Zusammenarbeit "auf Augenhöhe" mit den Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas. Zugleich mahnte er eine Reform des UN-Sicherheitsrats an, in dem Russland als eines von fünf ständigen Mitgliedern ein Vetorecht hat.

Scholz sagte, Regeln und Institutionen müssten "an die Realitäten des 21. Jahrhunderts" angepasst werden. Er schlug eine Erweiterung des Sicherheitsrats vor – "vor allem um Länder des Globalen Südens". Auch Deutschland sei bereit, größere Verantwortung zu übernehmen - auch als ständiges Mitglied und zunächst als einfaches Mitglied in den Jahren 2027 und 2028. Die Bundesrepublik bewirbt sich für diese Zeit für einen der zehn nichtständigen Sitze in dem Gremium.



Zuletzt hatten auch die USA Offenheit für Reformen signalisiert. Präsident Joe Biden will sich am Mittwoch in seiner Rede bei der UN-Generaldebatte ebenfalls mit dem Thema befassen.