Parlamentswahl Endgültiges Wahlergebnis: Konservative erlangen Mehrheit in Schweden

Hauptinhalt

Der rechtskonservative Parteienblock in Schweden hat nach Auszählung aller Stimmen eine knappe Mehrheit erreicht. Sie erreichten 176 Mandate, 175 der 349 Sitze sind für mehrheitsfähige Beschlüsse notwendig. Die bisherige Regierungschefin Andersson hatte sich ihrem konservativen Herausforderer Kristersson bereits am Mittwochabend geschlagen gegeben und am Donnerstag ihren Rücktritt eingereicht.