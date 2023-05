Türken in Deutschland: Knapp zwei Drittel für Erdogan

Bei den wahlberechtigten Türken in Deutschland holte Erdogan hingegen eine deutliche Mehrheit. Auf den Amtsinhaber entfielen der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge beim Stand von knapp 98 Prozent der ausgezählten Wahlurnen rund 65,4 Prozent der Stimmen. Kilicdaroglu kam dagegen nur auf 32,6 Prozent. In Deutschland sind rund 1,5 Millionen Deutsch-Türken wahlberechtigt, etwa ein Drittel von ihnen lebt in Nordrhein-Westfalen.

Wahlbeobachter sehen Prinzipien einer demokratischen Wahl nicht erfüllt

Unterdessen haben Wahlbeobachter den Ablauf der Wahl scharf kritisiert. Die Türkei erfülle die Prinzipien einer demokratischen Wahl nicht, sagte Frank Schwabe (SPD), Leiter der Wahlbeobachtungsmission des Europarats, am Montag in Ankara. Bei der Stimmauszählung habe es an Transparenz gefehlt, hieß es von der Delegation. Die Wahlbehörde solle klarstellen, wie genau sie Wahlergebnisse veröffentliche. Der Behörde wird unterstellt, unter dem Einfluss der Regierung zu stehen.

Erste Teilergebnisse wenig aussagekräftig

Präsident Recep Tayyip Erdogan von der AKP-Partei muss Ende Mai in die Stichwahl. Bildrechte: dpa Erdogans Vorsprung war im Verlauf des Sonntagabends immer stärker geschmolzen. Anfangs hatte er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu deutlich über 50 Prozent gelegen. Die Staatsagentur veröffentlichte zunächst die Ergebnisse in Erdogan-Hochburgen, die ersten Daten ließen daher wenig Rückschlüsse auf das Endergebnis zu. Insgesamt waren etwa 64 Millionen Menschen im In- und Ausland zur Stimmabgabe aufgerufen. Die in vielen anderen Ländern üblichen Hochrechnungen gibt es in der Türkei nicht.

Der SPD-Außenpolitiker Michael Roth sagte im ZDF-"Morgenmagazin", viele hätten gehofft, dass die Opposition stärker abschneide. Allerdings habe es Herausforderer Kilicdaroglu bei der Wahl schwerer gehabt, denn Amtsinhaber Erdogan kontrolliere Medien und Staatsinstitute. Roth erwartet, dass Erdogan die Stichwahl in zwei Wochen mit aller Härte führen wird. Erdogan werde weiter versuchen, den Oppositionskandidaten zu diskreditieren und dessen Glaubwürdigkeit zu schwächen.

Kilicdaroglu könnte Türkei auf neuen Kurs führen

Erdogan regiert das Land mit seinen 85 Millionen Menschen seit zwei Jahrzehnten; seit 2003 zunächst als Ministerpräsident und seit 2014 als Präsident. Kritiker werfen dem 69-Jährigen einen autoritären Führungsstil vor, Vetternwirtschaft und Missmanagement – so zuletzt im Zusammenhang mit den vielen Opfern beim schweren Erdbeben im Februar. Die Präsidentschafts- und Parlamentswahl wurde daher von vielen Menschen als Abstimmung für oder gegen Erdogan und seine islamisch-konservative AKP wahrgenommen.

Der 74-jährige Kemal Kilicdaroglu von der sozialdemokratischen CHP ist der Kandidat eines Oppositionsbündnisses. Bildrechte: dpa Kilicdaroglu will der Türkei im Falle eines Wahlsiegs nach eigenen Worten die "Demokratie zurückbringen" und das von Erdogan eingeführte Präsidialsystem abschaffen, das er als "Ein-Mann-Regime" kritisiert. Künftig soll wieder das Parlament den Regierungschef wählen und die Amtszeit des Präsidenten auf einmalig sieben Jahre begrenzt werden.

Auch auf den Nahen und Mittleren Osten, die Europäische Union und die USA könnte sich die Wahl erheblich auswirken. Unter Erdogans Herrschaft hat das Nato-Mitglied Türkei seine geopolitische Macht erheblich ausgebaut.