Papst Franziskus hat die ungarische Regierung aufgefordert, offen für Migranten zu sein. Am Ende seines dreitägigen Besuchs in Ungarn beklagte Franziskus bei einer Freiluftmesse in Budapest "geschlossene Türen der Selbstsucht" gegenüber Menschen, die "fremd oder anders sind, gegenüber Migranten und Armen". Dabei richtete der 86-Jährige sich auch konkret an diejenigen "mit politischer und sozialer Verantwortung". "Bitte: Öffnen wir die Türen", sagte er vor rund 50.000 Menschen auf dem Kossuth-Lajos-Platz nahe des Parlaments.

Es sei wichtig, füreinander offen und integrierend zu sein, "um Ungarn zu helfen, in der Geschwisterlichkeit zu wachsen, die der Weg des Friedens ist", sagte Franziskus. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, der seit seinem Amtsantritt 2010 eine strikte Politik der Abschottung verfolgt, nahm ebenfalls an der Messe teil.



Papst Franziskus hob in seiner Messe zudem die Bedeutung von Ökumene und interreligiösem Dialog hervor. In Richtung der - in Ungarn meist ausgesprochen konservativen - kirchlichen Amtsträger erinnerte er an ihre Rolle als "Hirten". Diese Rolle nutze man nicht aus, man unterdrücke die ihm anvertraute Herde nicht, man "raube" den Laien nicht ihren Bereich, und übe kein rigides Regiment.

Ukraine-Krieg: Papst drängt zu "schöpferischen Friedensbemühungen"

In seiner ersten Rede am Freitag hatte Franziskus für den "Traum des geeinten Europa" geworben und einen menschenwürdigen Umgang mit Migranten und Flüchtlingen gefordert. Er rief dazu auf, Wege und Mittel zu finden, um die vor Konflikten, Armut und Klimawandel Fliehenden in Europa aufzunehmen. Zugleich warnte er vor wieder neu aufbrandenden Nationalismen. Er habe oft gar den Eindruck, die Politik erhitze eher die Gemüter statt Probleme zu lösen.