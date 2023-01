Gemessen an seiner Größe und angesichts seiner geografischen Lage müsste Ungarn in seinen Statistiken eigentlich deutlich mehr fluchtsuchende Ukrainer aufweisen. In allen Ländern der Region ist die Zahl der Kriegsflüchtlinge eindeutig höher. Tschechien, das nach Fläche und Einwohnerzahl mit Ungarn vergleichbar ist, hat fast eine halbe Million Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen, obwohl es nicht an sie grenzt. Die Slowakei und Rumänien haben jeweils mehr als 107.000 aufgenommen.

Nur ungefähr ein Prozent der nach Ungarn eingereisten Ukrainer haben im Land einen Asylantrag gestellt, berichtet Zsolt Szekeres vom Asylprogramm des Ungarischen Helsinki-Komitees. Offenbar seien viele weitergereist, vermutet der Jurist.

Ukrainer misstrauen Viktor Orbán

Nur ein Bruchteil der Ukrainer, die seit Kriegsbeginn nach Ungarn eingereist sind, wurden im Land als Flüchtlinge registiert. Viele beantragen statt Asyl ein Arbeitsvisum – sind damit aber schlechter gestellt und tauchen in der Flüchtlingsstatistik nicht auf. Bildrechte: IMAGO/EST&OST Die Gründe für dieses zahlenmäßige Missverhältnis sind vielfältig. So weckt beispielweise die Politik des ungarischen Premierministers Viktor Orbán, der selbst angesichts eines Angriffskrieges keine klare Kante gegen Russland zeigt, Zweifel an der Haltung Ungarns zum Ukraine-Krieg. Das belegt eine Umfrage des Think-Tanks "Zentrum für ein Neues Europa" in Kiew. Dabei wurden Ukrainer gefragt, wie viel Vertrauen sie in führende Politiker aus dem Ausland haben.



Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko führten das Negativranking an – mit entsprechend 97 Prozent und 94 Prozent Misstrauensbekundungen. Auf Platz vier landete aber, nach dem Chinesen Xi Jinping (73 Prozent), Viktor Orbán, dem 69 Prozent der Befragten misstrauten.